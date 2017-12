Russische U-Boote im Atlantik beunruhigen NATO

Ein Hauch von Kaltem Krieg: Die NATO hat sich am Samstag über zunehmende Aktivitäten russischer U-Boote in der Nähe wichtiger Datenkabel im Nordatlantik alarmiert gezeigt. Diese Kabel sollen den Internetverkehr und andere Kommunikationsverbindungen nach Europa und Nordamerika sicherstellen. Wenn Moskau diese Verbindungen kappen wollte, hätte das immense Folgen für die globale Wirtschaft, so die Sorge der NATO. Nun überlegt das Bündnis eine Steigerung seiner Kapazitäten, um Russland im Meer zu trotzen.

