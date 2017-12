Bundespräsident: Gutes Sozialsystem und NGOs nötig

Es brauche sowohl staatliche Fürsorge als auch Spenden: Das sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Spendenshow „Licht ins Dunkel“ in ORF2. Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz und andere Organisationen hätten keine Steuern zur Verfügung, sie seien auf Spenden angewiesen, so Van der Bellen.

Van der Bellen unterstreicht bei „Licht ins Dunkel“, dass ein starkes Sozialsystem, aber auch Spendenaktionen wichtig sind.

„Ich will auch selbst etwas tun können“, sagte Van der Bellen, der als Bundespräsident auch die Schirmherrschaft über „Licht ins Dunkel“ hat. Er dankte allen, die wieder für „Licht ins Dunkel“ spenden. Die Gelder seien notwendig, „damit niemand ganz unter die Räder kommt“.

Mehr dazu in lichtinsdunkel.ORF.at