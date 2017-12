Kurz hat Van der Bellen „sehr schätzen gelernt“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zu Weihnachten sein positives Verhältnis zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen herausgestrichen. Er habe den Bundespräsidenten „sehr schätzen gelernt“, sagte Kurz heute in der ORF-Fernsehsendung „Licht ins Dunkel“.

Kurz erzählt bei „Licht ins Dunkel“, wie er die Weihnachtsfeiertage verbringen wird.

In vielen Gesprächen habe man eine Vertrauensbasis aufgebaut. In den letzten zwei Monaten habe man sehr gut zusammengearbeitet und er gehe davon aus, dass das auch weiterhin so gut funktionieren werde.

Weihnachten im Kreise der Familie

Weihnachten feiert Kurz im Kreise der Familie und er garantierte vorab, dass dabei nicht über Politik gesprochen werde. Auch als Bundeskanzler werde sich das Weihnachtsfest mit seiner Freundin und der Familie nicht verändern. Kurz verriet auch, dass er Geschenke immer spät kaufe und das manchmal auch noch am 24. getan habe. Heuer habe er noch am Samstag das Notwendigste erledigt.

Strache mit Regierungsbildung zufrieden

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zeigte sich froh, dass es gelungen sei, vor Weihnachten die Regierungsbildung abzuschließen. Der Zeitplan sei aber nicht das Entscheidende gewesen, wichtiger sei es gewesen, ein seriöses, qualitativ gefestigtes Regierungsprogramm zustande zu bringen.

Strache resümiert bei „Licht ins Dunkel“ über die Regierungsverhandlungen.

Zufrieden zeigte sich Strache auch, dass die FPÖ nach zwölf Jahren harter Oppositionsarbeit 2017 einen „wesentlichen Schritt“ erreicht und die Möglichkeit zur Gestaltung bekommen habe. Damit habe man aber noch nicht das Ende erreicht, nun müsse man sich mit Demut und Verantwortung täglich beweisen, sagte der FPÖ-Obmann.

