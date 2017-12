Italien will Soldaten nach Niger entsenden

Die italienische Regierung plant die Entsendung von Soldaten nach Niger. Teile des italienischen Kontingents, das derzeit im Irak stationiert ist, soll in das afrikanische Land verlegt werden, teilte der italienische Premier Paolo Gentiloni heute bei einem Besuch eines Schiffes der italienischen Marine mit.

Mit der Entsendung der Soldaten soll der Kampf gegen Terrorismus und Menschenhandel verschärft werden. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei 2017 besiegt worden, doch die Terrorgefahr sei nicht gebannt. „Wir müssen unsere Energien einsetzen, um Terrorismus und Menschenhandel im Sahel zu bekämpfen“, so Gentiloni vor der Crew des Schiffes Etna.

Größtes Kontingent nach den USA

1.400 italienische Soldaten sind derzeit im Irak stationiert, das ist das größte Kontingent nach jenem der USA. Reduziert werden soll nun das Kontingent zum Schutz des Damms von Mossul. Die Ausbildung von irakischen Soldaten und Polizisten werde aber fortgesetzt, betonte Verteidigungsministerin Roberta Pinotti.

„Die Lage im Irak ist im Wandel. Mossul ist befreit worden“, sagte Gentiloni. Die Bedingungen seien vorhanden, um einen Teil des Kontingents nach Afrika zu verlegen. Derzeit sind 6.200 italienische Soldaten in internationalen Missionen engagiert. Auch in Afghanistan will Italien seine Truppen reduzieren.