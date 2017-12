30-Jähriger in Kärnten an Überdosis gestorben

In Kärnten gibt es in diesem Jahr den bereits zwölften Drogentoten. Zehn Tage, nach dem ein 30 Jahre alter Klagenfurter nach einer Suchtmittelkonsumation ins Klinkum Klagenfurt eingeliefert wurde, starb der Mann gestern an den Folgen.

