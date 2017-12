Papst feiert Christmette: „Fremde in die Arme nehmen“

Papst Franziskus hat am Heilgen Abend in der Christmette im Petersdom dazu aufgerufen, das Kind von Bethlehem in die Arme zu nehmen - und ebenso „die Dürstenden, den Fremden, den Nackten, den Kranken und den Gefangenen“.

Christen sollten die Menschen, die keinen Platz in der Gesellschaft hätten, „in die Arme nehmen, aufrichten und umarmen“. „Im Kind von Bethlehem kommt Gott uns entgegen, um uns zu Protagonisten des uns umgebenden Lebens zu machen“, sagte der Papst.

Mehr dazu in religion.ORF.at