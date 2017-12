Christkind-Jackpot für zwei Lottosieger

Der erste Lotto-Sechsfach-Jackpot in der Geschichte von Lotto „6 aus 45“ ist geknackt. Er bescherte zwei Österreichern exakt je 6.118.478,40 Euro. Grund zum Jubeln hatten ein Niederösterreicher und ein Steirer, so die Österreichischen Lotterien am Sonntagabend. Rekordverdächtig waren nicht nur der 12,2 Millionen schwere Topf und die TV-Ziehung am Heiligen Abend, sondern auch die Zahl der abgegebenen Tipps.

