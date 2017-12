Felssturz in Tirol: Dutzende Menschen abgeschnitten

Am Heiligen Abend hat sich in Vals in Tirol in einem Seitental des Wipptals ein gewaltiger Felssturz ereignet. Der gefährdete Bereich musste evakuiert werden, dutzende Bewohner sind abgeschnitten. Einige Kinder hatten enormes Glück - sie hatten die Unfallstelle kurz vor dem Felssturz passiert.

