Hochhaus in Niederösterreich evakuiert

In Maria Enzersdorf (Niederösterreich) musste in der Nacht auf heute ein Hochhaus evakuiert werden. Im Müllraum des zwölfstöckigen Gebäudes war Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden.

