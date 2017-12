Familie aus brennendem Haus gerettet

Im oberösterreichischem Rutzenham ist heute Früh der oberste Stock eines Zweifamilienhauses abgebrannt. Die darin wohnende Familie konnte noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Reihenhaus in Vorarlberg in Flammen

Auch in Vorarlberg musste die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand ausrücken. In einem Reihenhaus in Dornbirn war gestern Abend ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen.

