NFL: Santa Claus bringt vier Play-off-Tickets

In den USA bringt Santa Claus zu Weihnachten die Geschenke. Für die Los Angeles Rams, Kansas City Chiefs, Carolina Panthers und New Orleans Saints hatte er auf seinem Rentierschlitten gestern (Ortszeit) vier Play-off-Tickets im Gepäck. Nach einem ereignisreichen Weihnachtsspieltag stehen in der National Football League nun neun von zwölf Play-off-Teams fest.

Mehr dazu in sport.ORF.at