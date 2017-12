Kaum sozialkritische Töne

Papst Franziskus hat am Montag den traditionellen Segen „Urbi et orbi“ gespendet. In seiner Weihnachtsbotschaft ging das Oberhaupt der katholischen Kirche auf viele der aktuellen Konflikte ein - von Syrien über den Nahen Osten bis hin zur koreanischen Halbinsel. Anders als noch vergangenes Jahr spielte die Sozialkritik kaum eine Rolle.

Lesen Sie mehr …