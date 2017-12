Mega-Häfen und Turbo-Züge: Chinas Transport-Hubs

In genau getakteten und ausgeklügelten Lieferketten kommen Güter per Schiff, Bahn, LKW und Flugzeug nach Europa. Wer schneller ist, hat einen Startvorteil. Das weiß auch Chinas Regierung, die derzeit im großen Stil in Transportwege nach Europa investiert. Das Ziel: eine „neue Seidenstraße“ zwischen China und Europa. Help hat einen Blick hinter die Kulissen globaler Warentransporte geworfen.

Mehr dazu in help.ORF.at