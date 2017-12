Polizisten bei Schlägerei in Wien verletzt

In einem Lokal in den Gürtelbögen in Wien-Hernals ist es in der Nacht auf gestern zu einer Schlägerei gekommen. Bei der Festnahme der Beteiligten wurden zwei Polizisten verletzt, ein Beamter musste ins Spital gebracht werden.

Mehr dazu in wien.ORF.at