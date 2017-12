Vietnam bereitet sich auf Tropensturm „Tembin“ vor

In Vietnam haben die Behörden Zehntausende Menschen vor dem nahenden Tropensturm „Tembin“ in Sicherheit gebracht. Bisher seien bereits 74.000 Personen aus niedrig gelegenen Gebieten entlang der Südküste vorübergehend in nicht gefährdete Bereiche transportiert worden, erklärte das nationale Krisenzentrum heute.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

Insgesamt sei man darauf vorbereitet, rund eine Million Bürger in Sicherheit zu bringen. Rund 62.000 Fischerboote sollten zudem nicht aufs Meer fahren. Es wird erwartet, dass „Tembin“ noch heute auf das vietnamesische Festland trifft.

230 Tote auf Philippinen

Auf seinem Weg über die Philippinen tötete der Sturm mindestens 230 Menschen und zog eine Schneise der Verwüstung. Er war am Freitag über die südliche Inselgruppe Mindanao hinweggefegt und verursachte dort Schlammlawinen und Überschwemmungen.

