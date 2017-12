Bethlehem: Erzbischof kritisiert bei Mette indirekt Trump

Mit einer Messe in der Bethlehemer Katharinenkirche haben die katholischen Christen gestern der Geburt Christi vor über 2.000 Jahren gedacht. In seiner Predigt forderte der Leiter des Jerusalemer Patriarchats, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, die Politik zu mehr Mut auf. Er wich in seiner Predigt vom Manuskript ab und kritisierte indirekt US-Präsident Donald Trump für seine Jerusalem-Entscheidung.

