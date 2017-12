Motorsport: 24-Stunden-Klassiker mit jungem Habsburg

Für Ferdinand Habsburg ist ein Traum seiner noch jungen Motorsportkarriere in Erfüllung gegangen. Der 20-jährige Urenkel von Kaiser Karl I. wird Ende Jänner am 24-Stunden-Klassiker von Daytona teilnehmen. „Was für ein Weihnachtsgeschenk“, freute sich Habsburg, der für das Team von Filmstar Jackie Chan an den Start gehen und dabei u.a. gegen Fernando Alonso fahren wird.

Mehr dazu in sport.ORF.at