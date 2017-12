Stark frequentierte Unterführung

Ein tödlicher Busunfall hat sich am Montag in einer stark frequentierten U-Bahn-Station in Moskau ereignet: Ein Linienbus fuhr die Stiegen zu einer Unterführung hinunter. Mindestens vier Menschen wurden dabei getötet, berichtet die Nachrichtenagentur TASS, über ein Dutzend Menschen wurde verletzt. Der Fahrer soll die Kontrolle über den Bus verloren haben, er wurde festgenommen.

Lesen Sie mehr …