Bühne der Deutschen Oper unter Wasser gesetzt

Die Bühne der Deutschen Oper in Berlin ist von einer defekten Sprinkleranlage unter Wasser gesetzt worden. Nach Angaben des Hauses mussten wegen des Wasserschadens am Montag zunächst zwei Weihnachtsvorstellungen des Balletts „Der Nussknacker“ entfallen.

Ob in den kommenden Tagen weitere Aufführungen gestrichen werden müssen, war zunächst unklar. Vorerst wurde für die Vorstellungen bis Silvester der Vorverkauf ausgesetzt.

Vorstellungen vorerst ausgesetzt

Die Leiterin des Pressebüros der Oper, Kirsten Hehmeyer, sagte heute, Fachleute seien vor Ort, um den Schaden genauer zu sichten. Bei dem Vorfall am Heiligen Abend sei eine enorme Menge an Wasser heruntergekommen und ein großer Schaden entstanden. Die Ursache für den technischen Defekt an der Sprinkleranlage war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Das Wasser wurde von der Feuerwehr abgepumpt. Trockenlüfter wurden aufgestellt. Auch die Beleuchtung sei in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte Hehmeyer. Das Opernhaus hat den Angaben zufolge 1.860 Plätze. In den kommenden Tagen standen Operninszenierungen wie „Die Zauberflöte“ und „Der Barbier von Sevilla“ auf dem Programm.