VAE sehen „Sicherheitsrisiken“

Die Fluglinie Emirates hat am Montag den Flugverkehr zwischen Dubai und Tunesien eingestellt, nachdem Tunesien der Fluggesellschaft am Sonntag die Landeerlaubnis entzogen hatte. Hintergrund des Streits ist, dass seit Freitag mehrere tunesische Frauen ohne Angaben nicht mehr an Bord von Emirates-Flügen gehen durften. In Tunesien sorgte dies für tagelange Empörung. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) begründeten die Maßnahme mit „Sicherheitsrisiken“, die von tunesischen Frauen oder Frauen mit tunesischen Pässen ausgehen sollen.

