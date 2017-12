Brand in Steiermark: Menschen eingeschlossen

In Graden bei Köflach im weststeirischen Bezirk Voitsberg ist heute in der Früh ein Haus in Vollbrand gestanden, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Nach Polizeiangaben könnten drei Personen im Objekt eingeschlossen sein, mehrere Feuerwehren bekämpften die Flammen, wie die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage mitteilte.

Bei dem Haus handelt es sich offenbar um ein Gehöft mit zwei Häusern, das am Ende einer schmalen Straße auf einer Anhöhe in der Nähe eines Waldrandes liegt. Ungewöhnlich ist, dass das Landeskriminalamt Ermittlungen aufgenommen hat, weshalb ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden kann.