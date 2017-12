Ablöse auch an der Spitze

Die Weltwirtschaft befindet sich im Umbruch. Indien wird weiter unaufhaltsam aufsteigen. Das Land mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern wird Großbritannien und Frankreich überholen und damit zur fünftgrößten Wirtschaftsmacht aufsteigen, so die jüngste Studie des britischen Forschungsinstituts Centre for Economics and Business Research (CEBR), die am Dienstag veröffentlicht wurde. Russland bleibt unterdessen weiter abgeschlagen. Und auch an der Spitze der größten Volkswirtschaften wird es laut der Prognose eine Ablöse gebe.

Lesen Sie mehr …