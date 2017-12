Schwere Verkehrsunfälle im Innviertel

Drei schwere Unfälle haben sich gestern Abend und in der Nacht auf heute im Innviertel in Oberösterreich ereignet. Für eine 37-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.

In Niedernsill im Salzburger Pinzgau wurden in der Nacht auf heute zwei Männer bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt. Ein 30-jähriger Einheimischer kam auf der eisglatten Straße mit seinem Wagen von der Straße ab.

Bei einem Verkehrsunfall in Au im Bregenzerwald in Vorarlberg wurde gestern Abend eine 33-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Sie stieß beim Abbiegen mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen. Ein Alkoholtest bei dem Mann fiel positiv aus.

Alkolenker stieg unverletzt aus Wrack

Ein 22 Jahre alter Autofahrer prallte in der Nacht auf heute in Spittal/Drau in Kärnten gegen einen Gartenzaun. Sein Wagen überschlug sich. Der Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der 22-Jährige war alkoholisiert.

Zug erfasste Auto: Insassen unverletzt

Großes Glück hatten in der Nacht auf heute zwei Pkw-Insassen in Niederösterreich. Ihr Auto landete im Bezirk Tulln auf den Gleisen der Franz-Josefs-Bahn, wenig später wurde es von einem Zug erfasst und zerstört. Beide konnten sich rechtzeitig befreien.

