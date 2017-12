Sieben Menschen aus brennendem Haus gerettet

In der Nacht auf heute sind sieben Menschen aus einem brennenden Haus in St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln in Niederösterreich gerettet worden. Zwei Müllinseln gerieten in Brand, das Feuer breitete sich rasch auf die Fassade aus.

Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Eine 74-jährige Frau starb in der Nacht auf heute bei einem Kleinbrand in ihrer Wohnung in der Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing. Das Feuer dürfte im Bereich des Wohnzimmers ausgebrochen sein.

Bei einem Brand in Hard in Vorarlberg wurde heute Früh die Fassade eines Mehrfamilienhauses schwer beschädigt. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einem Gartenschuppen aus Blech ausgebrochen, der vollständig ausbrannte.

