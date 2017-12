17-jähriger Tourengeher in Lech in der Nacht gerettet

In Lech in Vorarlberg ist ein 17-jähriger Skitourengeher in der Nacht auf heute nach stundenlanger Such- und Bergungsaktion in Sicherheit gebracht worden. Der Brite konnte noch mittels SMS eine Standortmeldung an seinen Vater absetzen, bevor der Handykontakt abriss.

Mehrere schwere Skiunfälle in Tirol und Salzburg

Auf Tirols Pisten ereigneten sich am Christtag mehrere schwere Skiunfälle. Im Zillertal und auf dem Stubaier Gletscher stürzten zwei Jugendliche in ein Waldstück ab, in Sölden prallte ein 25-jähriger Skifahrer gegen einen Baum.

Bei mehreren Skiunfällen in Salzburg in Wagrain (Pongau) und in Obertauern (Pongau/Lungau) wurden am Christtag mehrere Urlauber zum Teil schwer verletzt. Drei Kollisionen werden aus Wagrain gemeldet, eine aus Obertauern.

