Blogger in China zu acht Jahren Haft verurteilt

Ein systemkritischer Aktivist und ein prominenter Bürgerrechtsanwalt sind in China wegen „Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt“ verurteilt worden. Der Blogger Wu Gan, der sich trotz starken Drucks nicht als schuldig bekennen wollte, erhielt heute eine ungewöhnlich hohe Gefängnisstrafe von acht Jahren. Dagegen wurde bei dem Anwalt Xie Yang, der sich kooperativ zeigte und auch Vorwürfe wegen Folter widerrief, von einer Haftstrafe abgesehen.

APA/AP

Internationale Menschenrechtsorganisationen übten scharfe Kritik an den „ungerechten“ Urteilen. Amnesty International (AI) beklagte, dass in China gerade zu Weihnachten gerne Menschenrechtler verurteilt werden, weil dann die internationale Aufmerksamkeit nicht so groß sei. „Es riecht nach einer zynischen politischen Kalkulation“, meinte AI-Forscher Patrick Poon in Hongkong. Die hohe Strafe gegen Wu soll nach seiner Ansicht abschreckend wirken.

Welle an Verhaftungen

Das Gericht in der nordostchinesischen Stadt Tianjin befand den Aktivisten und Blogger für schuldig, das Internet genutzt zu haben, um seine Ideen und „falsche Informationen“ zu verbreiten. In dem zweiten Prozess gegen den prominenten Anwalt Xie sah das Gericht in Changsha in der zentralchinesischen Provinz Hunan von einer Haftstrafe ab. Sein Verhalten habe keinen ernsten Schaden angerichtet. Auch sei er geständig gewesen und habe sich schuldig bekannt. Xie will das Urteil auch nicht anfechten, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Der Anwalt war im Juli 2015 festgenommen worden und im Sommer auf Kaution freigekommen.

Beide Verurteilten waren im Zuge einer seit mehr als zwei Jahren laufenden Verfolgungswelle gegen mehr als 300 Anwälte, Kanzleimitarbeiter, Aktivisten und Angehörige in Haft gehalten und angeklagt worden.