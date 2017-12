Syrische Armee stößt in Grenzregion zu Israel vor

Die syrische Armee hat mit der Unterstützung von iranischen Milizen von Rebellen besetzte Gebiete in der Grenzregion zu Israel eingenommen. Die Armee sowie schiitische und drusische Milizionäre konnten nach Angaben der Rebellen östlich und südlich der sunnitischen Hochburg Beit Jin vordringen. Dabei seien auch Gebiete bombardiert worden, in denen Zivilisten lebten. Ein westlicher Geheimdienstinsider bestätigte die Beteiligung von Milizen, die vom Iran unterstützt würden.

Mit der verstärkten Militärpräsenz des Iran in Syrien könnte sich der Konflikt in der Region verschärfen, da Israel eine verstärkte Militärpräsenz des Iran in dem Nachbarstaat verhindern will. Die Regierung in Teheran und Russland unterstützen Syriens Präsidenten Baschar al-Assad im Kampf gegen Aufständische und die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Auch die Hisbollah und andere schiitische Milizen haben Assad geholfen, im Land wieder die Oberhand zu gewinnen.