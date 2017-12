Israel beendet „Sabbat-Krieg“ mit neuem Gesetz

Israel hat im Streit um die Einhaltung der Arbeitsruhe am jüdischen Ruhetag Sabbat ein neues Gesetz verabschiedet. Jüdische Tradition und Sicherheit müssen in Zukunft in Einklang gebracht werden. Die Knesset entschied heute in zweiter und dritter Lesung, dass bei der Genehmigung für dringend notwendige Infrastrukturarbeiten die „jüdische Tradition berücksichtigt werden muss“.

Mehr dazu in religion.ORF.at