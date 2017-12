Ski alpin: Österreicher im Bormio-Training vorne dabei

Matthias Mayer und Hannes Reichelt haben beim ersten Training für die Abfahrt in Bormio die Plätze drei und vier belegt. Bestzeit erzielte heute der Italiener Peter Fill vor seinem Landsmann Christof Innerhofer. Morgen fahren sechs Österreicher um drei freie Startplätze. Mayer, Reichelt, Vincent Kriechmayr und Max Franz sind im Rennen am Donnerstag (11.45 Uhr, live in ORF eins) fix dabei.

