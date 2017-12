Inneres Valsertal über Notweg wieder erreichbar

Heute am späten Nachmittag ist ein provisorischer Fahrweg ins hintere Valsertal in Tirol freigegeben worden. Damit gibt es für die rund 150 eingeschlossenen Bewohner wieder eine Verkehrsanbindung, die allerdings lawinengefährdet sein kann. Das Gebiet war seit dem Felssturz am Sonntag nicht erreichbar.

Mehr dazu in tirol.ORF.at