New Yorker Denkfabrik: USA werden sich selbst zur Gefahr

Für die US-Denkfabrik Council of Foreign Relations mit Sitz in New York bewerten jährlich mehr als 400 Experten aus Militär, Diplomatie und Forschung Risiken, die die Welt und allen voran die USA im kommenden Jahr bedrohen könnten. Auf der Liste ganz oben steht diesmal Nordkorea. Wegen der zahlreichen Raketen- und Atomtests sei ein militärischer Konflikt durchaus möglich. Allerdings geht die Gefahr laut den Experten nicht nur von Diktator Kim Jong Un aus - sie stufen mittlerweile auch die USA selbst als Risiko ein.

