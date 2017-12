Eishockey: EBEL-Leader Vienna tut sich weiter schwer

Von den Topclubs der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) haben gestern in der 32. Runde nur Leader Vienna Capitals und Verfolger KAC gepunktet. Die Caps taten sich jedoch auswärts gegen Nachzügler Znojmo schwer und gewannen erst in der Verlängerung. Es war lediglich der zweite Erfolg in den letzten sechs Partien für die Wiener. Der KAC siegte dafür klar in Graz und festigte seine Position, da die Linzer Black Wings bei Fehervar im Schlussdrittel untergingen. Auch Salzburg ging gegen Innsbruck leer aus.

