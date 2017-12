Heimische Maskottchen erobern die Welt

Erika Reimer ist pensionierte Kostümbildnerin. In einer kleinen Werkstatt in Starzing (Niederösterreich) produziert sie Maskottchen für Firmen und Vereine. Sogar am Laufsteg in Paris hatten ihre Tiere schon einen großen Auftritt.

