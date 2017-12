OSZE sieht Pressefreiheit stark bedroht

Die Sicherheit von Reportern und die Pressefreiheit im Allgemeinen sind nach Einschätzung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) so stark bedroht wie schon lange nicht mehr. Unter dem Deckmantel angeblicher nationaler Sicherheitsinteressen werde versucht, so viele kritische Stimmen wie möglich mundtot zu machen, sagte der Beauftragte für Medienfreiheit der OSZE, Harlem Desir.

Die Gesellschaft leide unter diesem Trend. „Eine starke Medienfreiheit ist in diesen Zeiten ein wichtiger Beitrag, um die Gesellschaft zu stärken. Es gibt keine starke Gesellschaft, die nur wenig Zugang zu Informationen hat.“

Insgesamt sitzen nach Angaben der OSZE in den 57 Mitgliedsstaaten mehr als 170 Reporter in Haft. Die meisten davon seien in der Türkei, wie auch der deutsche „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel. Die Grundlage der Anklage gegen Yücel sei völlig unbegründet, sagte Desir. Er stehe im Kontakt mit den türkischen Behörden und habe die Freilassung gefordert. „Ich will keine Journalisten als Geiseln für Verhandlungen zwischen Staaten sehen. Journalisten repräsentieren nicht ihr Heimatland.“

Österreich übergibt an Italien

Mit dem Jahreswechsel übergibt FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl den OSZE-Vorsitz an ihren italienischen Amtskollegen Angelino Alfano. Kneissl hatte mit ihrer Angelobung automatisch den OSZE-Vorsitz übernommen, der jeweils dem amtierenden Außenminister des jährlich wechselnden Vorsitzlandes zukommt. Ihr Nachfolger dürfte länger an der OSZE-Spitze bleiben, aber kaum das ganze Jahr, da bereits im März in Italien ein neues Parlament gewählt wird.

OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger hofft, dass er Alfano zumindest bis zur Jahresmitte als Ansprechpartner haben wird. Das italienische Vorsitzprogramm will er am 11. Jänner beim Ständigen Rat der Organisation in der Wiener Hofburg präsentieren.

Neben der Ukraine will sich Italien insbesondere dem Mittelmeer-Raum widmen. Eine engere Zusammenarbeit mit den südlichen Anrainerländern des Mittelmeer-Raumes, die schon jetzt Beobachterstatus bei der OSZE haben, soll unter anderem bei der Bewältigung der Herausforderungen der Flüchtlingskrise helfen.