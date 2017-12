Neue Regierung startet 2018 mit einer Klausur

Die neue ÖVP-FPÖ-Regierung startet das neue Jahr gleich am 4. Jänner mit ihrer ersten Regierungsklausur in Schloss Seggau bei Leibnitz (Steiermark). Thematisch wollen sich die neuen Regierungsmitglieder unter anderem mit der Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen beschäftigen, damit das Vorhaben zur Jahresmitte in Kraft treten kann, und weitere Vorhaben für das neue Jahr erarbeiten.

Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) kündigte an, dass es um eine „gute Mischung“ aus Entlastungen für die Menschen, Maßnahmen im Sicherheitsbereich und Sparen im System gehen werde.

Zur selben Zeit hält auch die SPÖ am 4. Jänner in Maria Taferl in Niederösterreich, wo bereits Ende Jänner die Landtagswahl stattfindet, ihre Klausur ab. Die Präsidiumsmitglieder wollen dabei darüber beraten, wie man die Oppositionsrolle anlegt und die anstehende Parteireform durchführt.