Verletzte Skifahrer erinnern sich nicht an Unfall

Aus Damüls sind am Dienstagvormittag zwei Skifahrer mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ins LKH Feldkirch in Vorarlberg geflogen worden. Die beiden gaben an, vermutlich miteinander kollidiert zu sein, konnten sich aber nicht an den Unfall erinnern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

