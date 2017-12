Vierjährige vom Auto des Vaters überrollt - tot

Ein tragischer Unfall hat sich zwei Tage vor dem Heiligen Abend in Eichkögl in der Steiermark ereignet, wie nun bekannt wurde: Ein vierjähriges Mädchen war in der Einfahrt vom Auto des Vaters überrollt worden. Das Mädchen erlag wenig später im Spital seinen Verletzungen.

