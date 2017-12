Basketball: Torontos NBA-Siegesserie reißt in Dallas

Jakob Pöltl hat mit Toronto in der Nacht auf heute die erste NBA-Niederlage nach sechs Siegen in Folge einstecken müssen. Vor allem DeMar DeRozan und Topscorer Kyle Lowry blieben im Auswärtsmatch gegen die Dallas Mavericks unter den Erwartungen. Damit mussten die Raptors die Tabellenführung in der Eastern Conference wieder an die Boston Celtics abgeben.

