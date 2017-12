Gefangenenaustausch in Ukraine gestartet

Im Ukraine-Konflikt haben die Regierung und die prorussischen Rebellen mit einem Austausch von 380 Gefangenen begonnen. Eine erste Gruppe von 15 ukrainischen Gefangenen erreichte heute mit einem Bus nahe der Stadt Horliwka von Kiew kontrolliertes Gebiet, wie ein AFP-Reporter berichtete. Es soll der größte Gefangenenaustausch seit Beginn des Konflikts um die Ostukraine vor knapp vier Jahren sein.

In einem ersten Schritt ließ die ukrainische Seite 74 Gefangene frei, die „Volksrepublik“ Luhansk ermöglichte 16 Gefangenen die Rückkehr auf Kiewer Gebiet. „Es läuft alles nach Plan“, sagte der Kiewer Unterhändler Wiktor Medwedtschuk dem russischen Fernsehsender NTW.

Geringere Zahl als vereinbart

Es zeichnete sich aber ab, dass es nicht zu dem vereinbarten Austausch von 306 gegen 74 Gefangene kommen werde. Auf Kiewer Seite hätten mehr als 40 Separatistenkämpfer, die auf der Liste standen, ihre Strafe schon verbüßt und seien freigelassen worden, berichtete der Sender Hromadske-TV.

Einige Gefangene der Ukraine wollten auch nicht in die Separatistengebiete zurückkehren. Sie sollten das aber bei dem Austausch vor Vertretern des Roten Kreuzes bezeugen.

„Zutiefst humanitären Geste“

Der Sonderbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für die Ukraine, Martin Sajdik, sprach von einer „zutiefst humanitären Geste“. Sie sei vor allem für die ukrainische Öffentlichkeit „sehr wichtig“, betonte Sajdik gegenüber der APA. Der Austausch war eigentlich schon Anfang 2015 in der Minsker Friedensregelung vereinbart worden. Er ließ sich aber ebenso wenig umsetzen wie eine Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien. Auch diesbezüglich gibt es einen Hoffnungsschimmer.

Die zum orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Jänner vereinbarte Waffenruhe scheint weitgehend zu halten. Laut der OSZE-Beobachtungsmission SMM ging die Zahl der Zwischenfälle zwischen dem 23. und 24. Dezember in der Region Donezk deutlich zurück, während in der Region Luhansk 24 Stunden lang überhaupt keine Verletzung verbucht wurde. Zuvor hatten die Beobachter der OSZE täglich Hunderte Verletzungen registriert.