Sternsingerauftakt bei Kardinal Schönborn

Stellvertretend für mehr als 85.000 Mädchen und Buben und rund 30.000 Helfer, die in den kommenden eineinhalb Wochen in ganz Österreich Spenden für die Dreikönigsaktion sammeln werden, hat heute eine Wiener Sternsingergruppe Kardinal Christoph Schönborn besucht. Der Kardinal betonte die große Bedeutung der Sternsingeraktion für notleidende Menschen in Entwicklungsländern, aber auch für die gesellschaftliche Atmosphäre in Österreich selbst.

