Datenschutz-NGO noyb benötigt noch 142.000 Euro

Die vom Juristen Max Schrems gegründete Datenschutz-NGO noyb - Europäisches Zentrum für Digitale Rechte benötigt noch rund 142.000 Euro für die Finanzierung. Innerhalb eines Monats wurden über eine Crowdfunding-Kampagne knapp 108.000 Euro gesammelt, berichtete die Organisation heute in einer Aussendung. Weitere Zusagen werden „unmittelbar erwartet“, hieß es.

Am 25. Mai 2018 tritt in der EU die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft, die einheitliche Grundprinzipien für Unternehmen vorgibt, die personenbezogene Daten verarbeiten. Damit gelten Vorgaben für Datensparsamkeit, Begrenzung der Datenspeicherung, Transparenz, Vertraulichkeit und die klare Einwilligung der Betroffenen zur Datenverarbeitung, informierte noyb („none of your business“).