Fußball: Arnautovic trotz Doppelpacks sauer

Für Marko Arnautovic hätte es am gestrigen „Boxing Day“ in der englischen Premier League eigentlich Grund zur Freude geben müssen. Doch der ÖFB-Legionär war trotz seines ersten Doppelpacks im West-Ham-Trikot nach dem Match in Bournemouth erzürnt. „Der Sieg wurde uns verwehrt“, ärgerte sich Arnautovic über Schiedsrichter Bobby Madley, der in der Nachspielzeit noch den Ausgleich für die Hausherren anerkannte, obwohl sein Assistent eine Abseitsstellung angezeigt hatte.

