Fußball: ManCitys Rekordserie geht weiter

Manchester City eilt weiter mit Riesenschritten Richtung Titel in der englischen Premier League. Der überlegene Spitzenreiter baute gestern in der 20. Runde seinen Tabellenvorsprung mit einem knappen Sieg bei Aufsteiger Newcastle aus und setzte zudem seine Rekordserie fort. Zum 18. Mal in Serie gingen die „Citizens“ im englischen Oberhaus als Sieger vom Platz.

