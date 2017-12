Ski alpin: ÖSV-Technikerinnen für Lienz motiviert

Für die ÖSV-Damen stehen in Lienz mit dem Slalom heute (10.30 Uhr, live in ORF eins) und dem RTL morgen die ersten Heimrennen seit dem Saisonauftakt Ende Oktober in Sölden auf dem Programm. Für Bernadette Schild und Co. geht es dabei um eine Bestätigung der bereits gezeigten Leistungen. Ziel ist der zweite Podestplatz in dieser Saison nach Rang drei für Schild in Levi. Große Favoritin ist allerdings einmal mehr Mikaela Shiffrin, die in Lienz aber noch keinen ihrer insgesamt 35. Weltcup-Siege feiern konnte.

