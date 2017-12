„Zero Waste“: Müll von ganzem Jahr in einem Glas

600 Kilo Müll hinterlässt jeder von uns in einem Jahr, „Zero Waste“ nennt sich die Gegenbewegung. Auch in einer Großstadt wie Wien kann man es schaffen, in einem Jahr nur so viel Müll zu hinterlassen, dass er in ein Rexglas passt.

