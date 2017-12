In Wien blieben 2017 zwei Morde ungeklärt

Heuer wurden in Wien 17 Morde begangen. 15 davon sind laut Polizei geklärt, in einigen Fällen ist der namentlich bekannte Täter allerdings im Ausland untergetaucht. Bei zwei Morden in Favoriten tappen die Ermittler noch völlig im Dunkeln.

