Rücktritte nach Begnadigung Fujimoris in Peru

In Peru ist nach der umstrittenen Begnadigung von Ex-Präsident Alberto Fujimori Kulturminister Salvador del Solar zurückgetreten. Der Minister, ein in seiner Heimat bekannter Schauspieler und Regisseur, gab seinen Amtsverzicht gestern (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Er dankte Präsident Pedro Pablo Kuczynski dafür, dass er dem Land dienen durfte. Auch der Präsidentenberater Maximo San Roman und mehrere weitere Regierungsbeamte legten ihre Ämter nieder.

Staatschef Kuczynski hatte Fujimori zu Weihnachten begnadigt und dafür „humanitäre Gründe“ angeführt. Fujimori war 2007 als Mitverantwortlicher für 25 Morde während seiner Amtszeit (1990-2000) zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Kritiker werfen Kuczynski einen „schmutzigen Deal“ mit Fujimoris Sohn Kenji vor. Dieser soll als Gegenleistung dafür gesorgt haben, dass die Opposition in der vergangenen Woche nicht genug Stimmen für eine sicher geglaubte Amtsenthebung Kuczynskis im Kongress zusammenbekam. Kuczynski wurde eine Verwicklung in den Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht vorgeworfen, was er bestreitet.