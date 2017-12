2017 um fast ein Grad wärmer

Überdurchschnittlich warm und sonnig, so lautet die vorläufige Wetterbilanz für das zu Ende gehende Jahr in Österreich. Die Temperaturen lagen um 0,9 Grad Celsius, die Sonnenstunden um elf Prozent über dem Mittel. Der vergangene März war gar der wärmste März der Messgeschichte. Mit starkem Frost in der zweiten April-Hälfte und einem Tornado im Juli gab es auch beachtenswerte Wetterextreme.

