Ein Drittel Ferien

Bis 2018 wird US-Präsident Donald Trump mehr als 100 seiner ersten 365 Tage im Amt auf Urlaub gewesen sein - zumeist in Mar-a-Lago, Florida, und in einem Klub in Bedminster, New Jersey, wo er US-Medienberichten zufolge seinem größten Hobby - dem Golfen - nachgehe. Alleine die Flugreisen dorthin sollen den Staat bisher rund sechs Mio. Dollar (fünf Mio. Euro) gekostet haben. Großer Kritikpunkt zudem: Die Trump Organization profitiere enorm von den Urlaubsaufenthalten des Präsidenten.

Lesen Sie mehr …