Gymnastik: Nationalteam sucht neue Heimstätte

Österreichs Nationalteam in der Rhythmischen Gymnastik steht ohne ständige Trainingshalle da. Vor rund zwei Monaten mussten Nicol Ruprecht und Co. aus der Halle in den ehemaligen Filmstudios am Wiener Rosenhügel ausziehen, in die sie aufgrund einer Privatinitiative vor rund zwei Jahren eingezogen waren. Es gibt aber berechtigte Hoffnung, dass die Aktiven bald eine neue Heimstätte haben.

